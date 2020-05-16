Италия открывает свои границы с 3 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. С третьего июня Италия открывает границы, итальянцы могут выезжать за пределы страны. Разрешение на въезд предоставили только гражданам стран-членов ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Правительство Италии приняло решение об открытии границ страны. С третьего июня итальянцы могут свободно выезжать за пределы страны. В то же время разрешение на въезд пока предоставили только гражданам стран-членов ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от лиц, которые будут путешествовать в Италию с 3 июня, не будут требовать отправляться на самоизоляцию.
"Итальянское правительство также постановило, что ограничения на передвижение внутри регионов будут сняты с 18 мая, а уже с 3 июня будут сняты ограничения на передвижение между регионами", - говорится в сообщении.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 4,5 млн, а Китай по количеству больных обогнали Индия и Перу.