Германия ослабила пограничный контроль с рядом стран
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Германия ослабила пограничный контроль с Австрией, Францией и Швейцарией, введенный на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"С субботы, 16 мая, разрешен выезд в Австрию, Францию и Швейцарию по деловым и семейным причинам. В то же время туризм, поездки для закупок в магазинах или заправка топливом по-прежнему - запрещены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контроль на границе с Люксембургом отменен полностью, а на границе с Данией пока сохранен.
"Министерство внутренних дел Германии заявило, что ослабление пограничного контроля с Австрией, Францией и Швейцарией для передвижений в обоих направлениях стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации. До 15 июня контроль планируется отменить полностью. Германия закрыла границы с соседними странами в середине марта", - сообщает издание.
Как сообщалось ранее в УНН, Италия открывает свои границы с 3 июня.