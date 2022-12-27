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Німеччина планує змінити посла в росії у 2023 році - Spiegel

Німеччина планує змінити посла в росії у 2023 році - Spiegel

Київ • УНН

 • 338844 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Німеччина має намір змінити посла росії наступного року. За інформацією Spiegel, ним може стати Олександр Граф Ламбсдорф, який виступає за військову допомогу Україні, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел видання у правлячій коаліції ФРН, Олександр Граф Ламбсдорф є членом Вільної демократичної партії Німеччини. Його планують призначити послом у росії влітку 2023 року.

Як зазначається, Ламбсдорф має досвід роботи у МЗС, а також у посольстві Німеччини у США. Крім того, він був депутатом Європарламенту та його віце-президентом. З 2017 року обіймає посаду депутата Бундестагу.

Ламбсдорф кілька разів засуджував повномасштабне вторгнення росії в Україну, і заявляв, що не вірить у вирішення конфлікту шляхом дипломатії.

Ще у перші місяці війни політик критикував тих, хто виступав проти надання Києву військової допомоги.

Цитата

"Коли ... зараз закликають до роззброєння та в інтерв'ю пропонують "ненасильницьку підтримку" України, вони плюють в обличчя захисникам Києва та Харкова", - наголошував тоді він.

Нагадаємо

23 вересня Президент України Володимир Зеленський призначив послом України у Німеччині Олексія Макєєва. Він замінив Андрія Мельника.

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