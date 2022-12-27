Німеччина планує змінити посла в росії у 2023 році - Spiegel
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Німеччина має намір змінити посла росії наступного року. За інформацією Spiegel, ним може стати Олександр Граф Ламбсдорф, який виступає за військову допомогу Україні, пише УНН.
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За інформацією джерел видання у правлячій коаліції ФРН, Олександр Граф Ламбсдорф є членом Вільної демократичної партії Німеччини. Його планують призначити послом у росії влітку 2023 року.
Як зазначається, Ламбсдорф має досвід роботи у МЗС, а також у посольстві Німеччини у США. Крім того, він був депутатом Європарламенту та його віце-президентом. З 2017 року обіймає посаду депутата Бундестагу.
Ламбсдорф кілька разів засуджував повномасштабне вторгнення росії в Україну, і заявляв, що не вірить у вирішення конфлікту шляхом дипломатії.
Ще у перші місяці війни політик критикував тих, хто виступав проти надання Києву військової допомоги.
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"Коли ... зараз закликають до роззброєння та в інтерв'ю пропонують "ненасильницьку підтримку" України, вони плюють в обличчя захисникам Києва та Харкова", - наголошував тоді він.
Нагадаємо
23 вересня Президент України Володимир Зеленський призначив послом України у Німеччині Олексія Макєєва. Він замінив Андрія Мельника.