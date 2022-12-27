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Германия намерена сменить посла в россии в 2023 году – Spiegel

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Германия намерена сменить посла россии в следующем году. По информации Spiegel, им может стать Александр Граф Ламбсдорф, который выступает за военную помощь Украине, пишет УНН.

Детали

По информации источников издания в правящей коалиции ФРГ, Александр Граф Ламбсдорф является членом Свободной демократической партии Германии. Его планируют назначить послом в рф летом 2023 года.

Как отмечается, Ламбсдорф имеет опыт работы в МИД, а также в посольстве Германии в США. Кроме того, он был депутатом Европарламента и его вице-президентом. С 2017 года занимает должность депутата Бундестага.

Ламбсдорф несколько раз осуждал полномасштабное вторжение рф в Украину, и заявлял, что не верит в разрешение конфликта путем дипломатии.

Еще в первые месяцы войны политик критиковал тех, кто выступал против предоставления Киеву военной помощи.

Цитата

"Когда ... сейчас призывают к разоружению и в интервью предлагают "ненасильственную поддержку" Украины, они плюют в лицо защитникам Киева и Харькова", - подчеркивал тогда он.

Напомним

23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева. Он заменил Андрея Мельника.

Украинские Национальные Новости

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