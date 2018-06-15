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Німеччина навчилася переробляти 90% склотари

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Міжнародний досвід переробки вторинних ресурсів має не лише екологічний, а й економічний ефект. На цьому наголосив аналітик ДП "Держзовнішінформ" Віктор Березін під час спеціалізованої конференції "Переробка вторинних ресурсів", передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Загалом у Німеччині щорічний обіг коштів у галузі переробки вторсировини сягає 70 млрд євро, у ній зайняті майже 250 тис. людей", – розповів аналітик.

Більше того, сортування і переробка відходів може зменшити споживання імпортних енергоресурсів, здешевити виробництво продукції, додав Березін.

За його словами, у Швеції на вторинну переробку потрапляє 90% склотари, майже 60% батарейок, близько 70% консервних банок. Шведи навіть імпортують понад 700 тис. тонн відходів з інших країн.

"Шведи навіть імпортують більше 700 тис. тонн відходів із інших країн. У Швеції на відходах працюють 30 електростанцій, які спалюють 5,5 млн тонн сміття за рік", – повідомив Березін.

Поряд з цим в Україні якісну переробку сміття блокує недосконале законодавство, додав аналітик відомства.

Нагадаємо, і в Німеччині, і у Швеції діє депозитна система збору тари. Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, передусім, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Німеччина радить і Україні скористатися ефективними європейськими практиками поводження з відходами. Водночас, запровадження депозитної системи в Україні блокують у Верховній Раді – депутати понад рік не можуть прийняти вже зареєстрований законопроект

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