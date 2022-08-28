Німеччина готується до можливої націоналізації Gazprom Germania, — Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Уряд Німеччини створив холдингову компанію для проведення можливої націоналізації Gazprom Germania, енергетичного бізнесу, який покинув російський Газпром. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Енергетичний регулятор Німеччини заявив у квітні, що керуватиме компанією — бізнесом з торгівлі, зберігання та передачі — в інтересах Німеччини та Європи.
Під назвою Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG) холдингова компанія відповідає за інвестиції компанії, повідомляє газета з посиланням на урядовий документ.
Двоє юристів юридичної фірми CMS Hasche Sigle є керуючими директорами. Компанія відмовилася коментувати звіт, посилаючись на зобов’язання щодо конфіденційності.
Міністерство економіки Німеччини заявило, що йому відомо про холдингову компанію та що її створення є запобіжним кроком для будь-яких заходів з реструктуризації.
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