Німеччина готується до можливої ​​націоналізації Gazprom Germania, — Reuters

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Енергетичний регулятор Німеччини заявив у квітні, що керуватиме компанією — бізнесом з торгівлі, зберігання та передачі — в інтересах Німеччини та Європи.

Під назвою Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG) холдингова компанія відповідає за інвестиції компанії, повідомляє газета з посиланням на урядовий документ.

Двоє юристів юридичної фірми CMS Hasche Sigle є керуючими директорами. Компанія відмовилася коментувати звіт, посилаючись на зобов’язання щодо конфіденційності.

Міністерство економіки Німеччини заявило, що йому відомо про холдингову компанію та що її створення є запобіжним кроком для будь-яких заходів з реструктуризації.

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