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Тайванська енергокомпанія заявила про пропинення купівлі російського вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Тайванська державна енергетична компанія Taipower більше не купуватиме вугілля у рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Тайванська енергокомпанія заявила про пропинення купівлі російського вугілля

Деталі

Тайванська державна енергетична компанія Taipower здійснила останній платіж за російське вугілля за угодою, підписаною ще до війни в Україні, і не укладатиме жодних нових угод про закупівлю з росією, заявив у представник компанії.

Тайвань приєднався до очолюваних Заходом санкцій проти росії за її вторгнення в Україну, бажаючи показати, що він є відповідальним членом міжнародного співтовариства/

Прес-секретар Taipower Ву Чін-чунг сказав, що перед війною компанія погодилася купити цього року 1,16 млн тонн вугілля в країни-агресора за 280 млн доларів.

Останній платіж у розмірі 150 мільйонів доларів був здійснений цього місяця, і більше вугілля не буде купуватися, замість цього вугілля надходитиме з Індонезії, Австралії, Колумбії та Південної Африки.

Нагадаємо

Китай ввів санкції проти тайванських діячів для покарання США та острова.

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