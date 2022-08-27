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Тайваньская энергокомпания заявила о прекращении покупки российского угля

Киев • УНН

 • 126373 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Тайваньская государственная энергетическая компания Taipower больше не будет покупать уголь в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Тайваньская энергокомпания заявила о прекращении покупки российского угля

Детали

Тайваньская государственная энергетическая компания Taipower осуществила последний платеж за российский уголь по соглашению, подписанному еще до войны в Украине, и не будет заключать никаких новых соглашений о закупке с россией, заявил представитель компании.

Тайвань присоединился к возглавляемым Западом санкциям против россии за ее вторжение в Украину, желая показать, что он ответственный член международного сообщества/

Пресс-секретарь Taipower Ву Чин-Чунг сказал, что перед войной компания согласилась купить в этом году 1,16 млн тонн угля у страны-агрессора за 280 млн долларов.

Последний платеж в размере 150 миллионов долларов был произведен в этом месяце, и больше угля не будет покупаться, вместо этого уголь будет поступать из Индонезии, Австралии, Колумбии и Южной Африки.

Напомним

Китай ввел санкции против тайваньских деятелей для наказания США и острова.

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