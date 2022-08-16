Китай ввів санкції проти тайванських діячів для покарання США та острова

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Серед цілей останніх санкцій Китаю - фактичний посол Тайваню в США Сяо Бі-хім і законодавці Кер Цзянь-мін, Ку Лі-сюн, Цай Чі-чан, Чень Цзяу-хуа і Ван Тін-юй, а також активіст Лінь Фей-фан.

Їм буде заборонено виїжджати до материкового Китаю, Гонконгу та Макао, а також мати будь-які фінансові чи особисті зв'язки з людьми та організаціями в цих районах, згідно з інформацією Тайванського робочого бюро правлячої Комуністичної партії.

Ці заходи були застосовані, щоб «рішуче покарати» тих, кого вважали «незламними елементами», що підтримують незалежність Тайваню, повідомило офіційне інформаційне агентство Xinhua.

Прем'єр Су Цзен-чан, лідер Законодавчих зборів Ю Сі-кун та міністр закордонних справ Джозеф Ву вже були в санкційном списку Китаю і зіткнуться з додатковими обмеженнями, повідомляє Xinhua.

Доповнення

Санкції були введені наступного дня після того, як Китай провів нові військові навчання в морі та в небі навколо Тайваню у відповідь на те, що він назвав «змовою та провокацією між США та Тайванем». Про терміни та масштаби китайських навчань нічого не повідомляється. Тайвань також оголосив про проведення у четвер та п'ятницю навчань ВПС та з ракетами «земля-повітря».

Про санкції було оголошено того ж дня, коли делегація Конгресу США зустрілася з президентом Тайваню Цай Інвень, і після аналогічного візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, найвисокопоставленішого члена уряду США, який відвідав Тайвань за 25 років. Китайський уряд проти будь-яких офіційних контактів Тайваню з іноземними урядами, тому що він вважає Тайвань своєю власною територією, а його недавнє брязкання зброєю підкреслило його загрозу захопити острів військовою силою, відзначає видання.

За візитом Пелосі пішли майже два тижні загрозливих китайських військових навчань, які включали ракетні стрільби поблизу острова і перетин військовими кораблями і літаками середньої лінії Тайванської протоки, яка тривалий час була буфером між сторонами.

У Вашингтоні офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив журналістам, що Китай надто гостро відреагував своєю «провокаційною та зовсім непотрібною відповіддю на делегацію Конгресу, яка відвідала Тайвань на початку цього місяця».