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Китай ввел санкции против тайваньских деятелей для наказания США и острова

Киев • УНН

 • 174462 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Китай во вторник ввел запрет на выдачу виз и другие санкции в отношении тайваньских политических деятелей, что стало усилением давления на самоуправляющийся остров и США в ответ на визиты американских законодателей, сообщает AP, пишет УНН.

Китай ввел санкции против тайваньских деятелей для наказания США и острова

Детали

Среди целей последних санкций Китая – фактический посол Тайваня в США Сяо Би-хим и законодатели Кер Цзянь-мин, Ку Ли-сюн, Цай Чи-чан, Чэнь Цзяу-хуа и Ван Тин-юй, а также активист Линь Фей-фан.

Им будет запрещено выезжать в материковый Китай, Гонконг и Макао, а также иметь какие-либо финансовые или личные связи с людьми и организациями в этих районах, согласно информации Тайваньского рабочего бюро правящей Коммунистической партии.

Эти меры были применены, чтобы «решительно наказать» тех, кого считали «несокрушимыми элементами», поддерживающими независимость Тайваня, сообщило официальное информационное агентство Xinhua.

Премьер Су Цзэн-чан, лидер Законодательного собрания Ю Си-кун и министр иностранных дел Джозеф Ву уже были в санкционном списке Китая и столкнутся с дополнительными ограничениями, сообщает Xinhua.

Дополнение

Санкции были введены на следующий день после того, как Китай провел новые военные учения в море и в небе вокруг Тайваня в ответ на то, что он назвал «заговором и провокацией между США и Тайванем». О сроках и масштабах китайских учений ничего не сообщается. Тайвань также объявил о проведении в четверг и пятницу учений ВВС и с ракетами «земля-воздух».

О санкциях было объявлено в тот же день, когда делегация Конгресса США встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь, и после аналогичного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, самого высокопоставленного члена правительства США, посетившего Тайвань за 25 лет. Китайское правительство против любых официальных контактов Тайваня с иностранными правительствами, потому что оно считает Тайвань своей собственной территорией, а его недавнее бряцание оружием подчеркнуло его угрозу захватить остров военной силой, отмечает издание.

За визитом Пелоси последовали почти две недели угрожающих китайских военных учений, включавших ракетные стрельбы вблизи острова и пересечение военными кораблями и самолетами средней линии Тайваньского пролива, длительное время являвшейся буфером между сторонами.

В Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что Китай слишком остро отреагировал своим «провокационным и совсем ненужным ответом на делегацию Конгресса, посетившую Тайвань в начале этого месяца».

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