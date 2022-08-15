Китай влаштував нові навчання біля Тайваню на тлі візиту американських законодавців

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П'ятеро американських законодавців на чолі із сенатором Едом Маркі прибули до Тайбея з неоголошеним візитом пізно ввечері в неділю. Це другий візит групи високопоставлених посадовців - після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на початку серпня, що поклали початок "китайським воєнним іграм", відзначає видання. Група залишила Тайвань пізно ввечері у понеділок.

Китайський військовий підрозділ, що відповідає за район, прилеглий до Тайваню, Східна зона бойового командування Народно-визвольної армії Китаю, заявив, що у понеділок організував багатоцільове спільне патрулювання бойової готовності та бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню.

Навчання були "суворим стримуючим фактором для Сполучених Штатів і Тайваню, які продовжують грати політичні трюки і підривати мир і стабільність у Тайванській протоці", йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Китаю в окремій заяві заявило, що поїздка законодавців порушила суверенітет і територіальну цілісність Китаю і "повністю розкрила справжнє обличчя Сполучених Штатів як порушника миру та стабільності в Тайванській протоці".

"Народно-визвольна армія Китаю продовжує навчання та готуватися до війни, рішуче захищає національний суверенітет та територіальну цілісність та рішуче розтрощить будь-які форми сепаратизму «незалежності Тайваню» та іноземного втручання", - сказано у заяві.

У жодній із заяв не наводиться подробиць про навчання.

Прем'єр-міністр Тайваню Су Цзенчан заявив, що їх не зупинить реакція Китаю на такі візити іноземних друзів.

"Ми не можемо просто нічого не робити, тому що по сусідству живе злий сусід, і не сміти пускати до себе відвідувачів чи друзів", - сказав він.

Доповнення

Візит Пелосі розлютив Китай, який вперше в історії відповів випробувальними пусками балістичних ракет над Тайбеєм і відмовився від деяких напрямків діалогу з Вашингтоном, включаючи військові переговори та з питань зміни клімату.

Китай ніколи не відкидав застосування сили для встановлення контролю над Тайванем. Уряд Тайваню заявляє, що Китайська Народна Республіка ніколи не управляла островом і тому не має права претендувати на нього, і що тільки його 23 мільйони людей можуть вирішувати своє майбутнє.