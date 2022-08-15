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Китай устроил новые учения у Тайваня на фоне визита американских законодателей

Киев • УНН

 • 111880 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Китайские военные заявили, что в понедельник провели дополнительные учения вблизи Тайваня, на фоне того, как группа американских законодателей посетила остров, на который претендуют китайцы, и встретилась с президентом Цай Инвеном, что, по мнению Пекина, является нарушением его суверенитета, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Китай устроил новые учения у Тайваня на фоне визита американских законодателей

Детали

Пятеро американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыли в Тайбэй с необъявленным визитом поздно вечером в воскресенье. Это второй визит группы высокопоставленных должностных лиц - после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа, положивших начало "китайским военным играм", отмечает издание. Группа покинула Тайвань поздно вечером в понедельник. 

Китайское военное подразделение, отвечающее за район, прилегающий к Тайваню, Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая, заявило, что в понедельник организовало многоцелевое совместное патрулирование боевой готовности и боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Учения были "строгим сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и Тайваня, которые продолжают играть в политические трюки и подрывать мир и стабильность в Тайванском проливе", говорится в сообщении.

Министерство обороны Китая в отдельном заявлении заявило, что поездка законодателей нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая и "полностью раскрыла настоящее лицо Соединенных Штатов как нарушителя мира и стабильности в Тайванском проливе".

"Народно-освободительная армия Китая продолжает учения и готовиться к войне, решительно защищает национальный суверенитет и территориальную целостность и решительно сокрушит любые формы сепаратизма относительно "независимости Тайваня" и иностранного вмешательства", - говорится в заявлении.

Ни в одном из заявлений не приводится подробностей об учениях.

Премьер-министр Тайваня Су Цзенчан заявил, что их не остановит реакция Китая на подобные визиты иностранных друзей.

"Мы не можем просто ничего не делать, потому что по соседству живет злой сосед, и не сметь ​​пускать к себе посетителей или друзей", - сказал он.

Дополнение

Визит Пелоси разозлил Китай, который впервые в истории ответил испытательными пусками баллистических ракет над Тайбэем и отказался от некоторых направлений диалога с Вашингтоном, включая военные переговоры и по изменению климата.

Китай никогда не исключал применения силы для установления контроля над Тайванем. Правительство Тайваня заявляет, что Китайская Народная Республика никогда не управляла островом и поэтому не имеет права претендовать на него, и только его 23 миллиона человек могут решать свое будущее.

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