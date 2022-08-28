Германия готовится к возможной национализации Gazprom Germania, — Reuters

Детали

Энергетический регулятор Германии заявил в апреле, что будет управлять компанией — бизнесом по торговле, хранению и передаче — в интересах Германии и Европы.

Под названием Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG) холдинговая компания отвечает за инвестиции компании, сообщает газета со ссылкой на правительственный документ.

Двое юристов юридической фирмы CMS Hasche Sigle являются управляющими директорами. Компания отказалась комментировать отчет, ссылаясь на обязательства по конфиденциальности.

Министерство экономики Германии заявило, что ему известно о холдинговой компании и что ее создание является мерой предосторожности для любых мер по реструктуризации.

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