Німеччина буде безкоштовно тестувати мандрівників на COVID-19 при поверненні

Як повідомляє Deutschlandfunk, для тих же, хто повертається до Німеччини наземним транспортом, будуть вибірково проводити тести на кордоні. Тих, хто повертатиметься морським транспортом, тестуватимуть у портах.

За словами Калайчі, хоча нині у Німеччині зафіксовано відносно низьке число заражень коронавірусом, цей показник може в будь-який момент зрости через інфікованих, які прибувають з-за кордону.

Ті, хто повертатиметься до ФРН з країн, які не входять в зону ризику, також мають зробити безкоштовний тест на коронавірус, додала Калайчі. Втім, ці тести робитимуть не в аеропорту, а в медичних установах та лабораторіях.

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Усі, хто повертатиметься до Німеччини з країн підвищеного ризику, мають заповнювати спеціальні картки с особистою інформацією, які вибірково перевірятимуться.

Досі при поверненні до ФРН з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом подорожні мали пред’явити негативний тест, зроблений у Німеччині або у країні, де є акредитовані лабораторії. В іншому випадку мандрівники мали провести 14 днів на карантині.