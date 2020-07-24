Німеччина буде безкоштовно тестувати мандрівників на COVID-19 при поверненні

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Подорожуючі, які повертатимуться до Німеччини з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, зможуть безкоштовно зробити тест на інфікування в німецьких аеропортах. Про це в п’ятницю, 24 липня, після засідання міністрів та сенаторів з питань охорони здоров’я земель ФРН повідомила берлінська сенаторка Ділек Калайчі, передає УНН спираючись на DW та Deutschlandfunk.

Як повідомляє Deutschlandfunk, для тих же, хто повертається до Німеччини наземним транспортом, будуть вибірково проводити тести на кордоні. Тих, хто повертатиметься морським транспортом, тестуватимуть у портах.

За словами Калайчі, хоча нині у Німеччині зафіксовано відносно низьке число заражень коронавірусом, цей показник може в будь-який момент зрости через інфікованих, які прибувають з-за кордону.

Ті, хто повертатиметься до ФРН з країн, які не входять в зону ризику, також мають зробити безкоштовний тест на коронавірус, додала Калайчі. Втім, ці тести робитимуть не в аеропорту, а в медичних установах та лабораторіях.

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Усі, хто повертатиметься до Німеччини з країн підвищеного ризику, мають заповнювати спеціальні картки с особистою інформацією, які вибірково перевірятимуться.

Досі при поверненні до ФРН з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом подорожні мали пред’явити негативний тест, зроблений у Німеччині або у країні, де є акредитовані лабораторії. В іншому випадку мандрівники мали провести 14 днів на карантині.

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