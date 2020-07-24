Германия будет бесплатно тестировать путешественников на COVID-19 при возвращении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Путешественники, которые будут возвращаться в Германию из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, смогут бесплатно сделать тест на инфицирование в немецких аэропортах. Об этом в пятницу, 24 июля, после заседания министров и сенаторов по вопросам здравоохранения земель ФРГ сообщила берлинская сенатор Дилек Калайчи, передает УНН опираясь на DW и Deutschlandfunk.
Как сообщает Deutschlandfunk, для тех же, кто возвращается в Германию наземным транспортом, будут выборочно проводить тесты на границе. Тех, кто будет возвращаться морским транспортом, будут тестировать в портах.
По словам Калайчи, хотя сейчас в Германии зафиксировано относительно низкое число заражений коронавирусом, этот показатель может в любой момент вырасти из-за инфицированных, которые прибывают из-за границы.
Те, кто будет возвращаться в ФРГ из стран, не входящих в зону риска, также должны сделать бесплатный тест на коронавирус, добавила Калайчи. Впрочем, эти тесты будут делать не в аэропорту, а в медицинских учреждениях и лабораториях.
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Все кто будет возвращаться в Германию из стран повышенного риска, должны заполнять специальные карточки с личной информацией, которые будут избирательно проверяться.
До сих пор при возвращении в ФРГ из стран с повышенным риском заражения коронавирусом путешественники должны были предъявить отрицательный тест, сделанный в Германии или в стране, где есть аккредитованные лаборатории. В противном случае путешественники должны были провести 14 дней на карантине.