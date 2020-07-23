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Глави МЗС Великої Британії та Німеччини обговорили залучення РФ до відповідальності за кібератаки

Глави МЗС Великої Британії та Німеччини обговорили залучення РФ до відповідальності за кібератаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб обговорив у середу зі своїм колегою з Німеччини Хайко Маасом питання про залучення Росії до відповідальності за кібератаки, які були здійснені російськими хакерами. Про це йдеться в заяві міністра, поширеній в середу за підсумками його зустрічі з Маасом в Лондоні, передає УНН.

“Сьогодні ми обговорили вкрай важливі питання міжнародного порядку, в тому числі залучення Росії до відповідальності за кібератаки і чинення тиску на Китай, щоб домогтися дотримання її міжнародних зобов’язань перед жителями Гонконгу”, — зазначив Рааб.

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Міністри також обговорювали “можливості для зміцнення двосторонніх зв’язків у важливих сферах, включаючи Іран, зміну клімату та забезпечення євроатлантичної безпеки”. Порушувались й теми співпраці Великої Британії та Німеччини у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції, а також економічне відновлення після пандемії.

Раніше Національний центр кібербезпеки Велико Британії (NCSC) заявив, що хакери, які працюють на російські спецслужби, намагалися викрасти інформацію про розробку в Велико Британії, Канаді та США вакцин проти коронавірусу.

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