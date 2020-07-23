Главы МИД Великобритании и Германии обсудили привлечение РФ к ответственности за кибератаки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудил в среду со своим коллегой из Германии Хайко Маасом вопрос о привлечении России к ответственности за кибератаки, осуществленные российскими хакерами. Об этом говорится в заявлении министра, распространенном в среду по итогам его встречи с Маасом в Лондоне, передает УНН.
“Сегодня мы обсудили очень важные вопросы международной повестки, в том числе привлечение России к ответственности за кибератаки и оказания давления на Китай, чтобы добиться соблюдения ее международных обязательств перед жителями Гонконга”, — отметил Рааб.
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Министры также обсуждали “возможности для укрепления двусторонних связей в важных сферах, включая Иран, изменение климата и обеспечение евроатлантической безопасности”. Нарушались и темы сотрудничества Великобритании и Германии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также экономическое восстановление после пандемии.
Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, работающие на российские спецслужбы, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцин против коронавируса.
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