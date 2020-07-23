Главы МИД Великобритании и Германии обсудили привлечение РФ к ответственности за кибератаки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 16958 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100571 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105456 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131856 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110051 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130407 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101906 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102546 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104388 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Главы МИД Великобритании и Германии обсудили привлечение РФ к ответственности за кибератаки

Главы МИД Великобритании и Германии обсудили привлечение РФ к ответственности за кибератаки

Киев  •  УНН

 • 11418 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудил в среду со своим коллегой из Германии Хайко Маасом вопрос о привлечении России к ответственности за кибератаки, осуществленные российскими хакерами. Об этом говорится в заявлении министра, распространенном в среду по итогам его встречи с Маасом в Лондоне, передает УНН.

“Сегодня мы обсудили очень важные вопросы международной повестки, в том числе привлечение России к ответственности за кибератаки и оказания давления на Китай, чтобы добиться соблюдения ее международных обязательств перед жителями Гонконга”, — отметил Рааб.

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Министры также обсуждали “возможности для укрепления двусторонних связей в важных сферах, включая Иран, изменение климата и обеспечение евроатлантической безопасности”. Нарушались и темы сотрудничества Великобритании и Германии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также экономическое восстановление после пандемии.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) заявил, что хакеры, работающие на российские спецслужбы, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцин против коронавируса.

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