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Нідерландський аукціонний дім відмовився від реалізації яхти Медведчука: у чому причина

Київ • УНН

 • 23932 перегляди

Аукціонний дім Troostwijk Auctions відмовився проводити аукціон з продажу яхти Віктора Медведчука через надання його адвокатами неправдивої інформації та невизнаних Україною судових рішень.

Аукціонний дім Troostwijk Auctions відмовився від проведення аукціону з продажу яхти Віктора Медведчука через дії його адвокатів, які надавали недостовірну інформацію та судові рішення без юридичної сили, не визнані Україною. Про це розповіла голова АРМА Олена Дума у ефірі телемарафону, пише УНН.

Адвокати Медведчука надавали неправомірні відомості, не завжди правдиві, надавали рішення суддів, які не мають юридичної сили і не визнані Україною. І, звичайно, такі дії, про які я говорю, були, на жаль, вчинені і до обраного переможця організатора з Нідерландів 

- каже Дума.

Вона повідомила, що оскільки у АРМА був визначений і другий переможець, який отримав 108 балів: "Це не менш відома аукціонна компанія США, з якою на сьогодні ми здійснюємо переддоговірні процеси".

Нагадаємо

Оскільки яхта Royal Romance, що раніше належала Віктору Медведчуку, тепер вважається українським судном, попередні спроби зміни прапора, які іноді мали не цілком законний характер, більше не можуть бути здійснені.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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