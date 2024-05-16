Нидерландский аукционный дом отказался от реализации яхты Медведчука: в чем причина

Аукционный дом Troostwijk Auctions отказался от проведения аукциона по продаже яхты Виктора Медведчука из-за действий его адвокатов, которые предоставляли недостоверную информацию и судебные решения без юридической силы, не признанные Украиной. Об этом рассказала председатель АРМА Елена Дума в эфире телемарафона, пишет УНН.

Адвокаты Медведчука предоставляли неправомерные сведения, не всегда правдивые, предоставляли решения судей, которые не имеют юридической силы и не признаны Украиной. И, конечно, такие действия, о которых я говорю, были, к сожалению, совершены и к выбранному победителю организатору из Нидерландов - говорит Дума.

Она сообщила, что поскольку в АРМА был определен и второй победитель, который получил 108 баллов: "Это не менее известная аукционная компания США, с которой на сегодня мы осуществляем преддоговорные процессы".

Напомним

Поскольку яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая Виктору Медведчуку, теперь считается украинским судном, предыдущие попытки смены флага, которые иногда имели не вполне законный характер, больше не могут быть осуществлены.