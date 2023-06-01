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Нідерландські та чеські слідчі завершили шеститижневу місію в Україні для Міжнародного кримінального суду

Нідерландські та чеські слідчі завершили шеститижневу місію в Україні для Міжнародного кримінального суду

Київ • УНН

 • 255206 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Нідерландські та чеські слідчі завершили шеститижневу місію в Україні для Міжнародного кримінального суду, щоб зібрати докази збитків, завданих критичній та цивільній інфраструктурі, повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Виступаючи в інтерв'ю агентству Reuters у середу, підполковник, яка очолювала місію, відмовилася повідомити подробиці того, що саме розслідувала група, але сказала, що вони відвідали об'єкти на сході та півдні України.

«Загалом наша мета — засудити найвідповідальніших за ці військові злочини. Ми шукаємо не тих, хто щось зробив, а великих гравців», - сказала вона.

Вона додала, що група складалася з 45 слідчих, у тому числі в основному з Королівської військової поліції Нідерландів Marechaussee та кількох експертів із Чеської Республіки.

МКС, що базується в Гаазі, у березні видав ордери на арешт президента росії та уповноваженого з прав дитини марії львової-бєлової за звинуваченням у насильницькій депортації дітей з України.

Незадовго до того, як ці звинувачення були оголошені, джерело повідомило Reuters, що МКС також спробує звинуватити російських чиновників у завданні ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, хоча цього поки не відбулося.

МКС ухвалить рішення про порушення будь-яких подальших справ на основі зібраних групою доказів.

Слідчі застосували різні криміналістичні методи, такі як тривимірне картування місць злочину, огляд зброї та боєприпасів, цифрове відстеження телефонів та інших пристроїв. Команда слідчих планує повернутися у жовтні для подальшого розслідування МКС.

Додамо

москва не визнає юрисдикцію МКС та 19 травня заявила, що видала ордер на арешт судового прокурора, який підготував ордер на арешт путіна.

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