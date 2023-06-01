Нидерландские и чешские следователи завершили шестинедельную миссию в Украине для Международного уголовного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Нидерландские и чешские следователи завершили шестинедельную миссию в Украине для Международного уголовного суда, чтобы собрать доказательства ущерба, нанесенного критической и гражданской инфраструктуре, сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Выступая в интервью агентству Reuters в среду, подполковник, возглавлявшая миссию, отказалась сообщить подробности того, что именно расследовала группа, но сказала, что они посетили объекты на востоке и юге Украины.
«В целом наша цель — осудить самых ответственных за эти военные преступления. Мы ищем не тех, кто что-то сделал, а крупных игроков», - сказала она.
Она добавила, что группа состояла из 45 следователей, в том числе в основном из Королевской военной полиции Нидерландов Marechaussee и нескольких экспертов из Чешской Республики.
МУС, базирующийся в Гааге, в марте выдал ордера на арест президента россии и уполномоченного по правам ребенка марии львовой-беловой по обвинению в насильственной депортации детей из Украины.
Незадолго до того, как эти обвинения были объявлены, источник сообщил Reuters, что МУС также попытается обвинить российских чиновников в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, хотя этого пока не произошло.
МУС примет решение о возбуждении любых дальнейших дел на основе собранных группой доказательств.
Следователи применили различные криминалистические методы, такие как трехмерное картирование мест преступления, осмотр оружия и боеприпасов, цифровое отслеживание телефонов и других устройств. Команда следователей планирует вернуться в октябре для дальнейшего расследования МКС.
Добавим
москва не признает юрисдикцию МУС и 19 мая заявила, что выдала ордер на арест судебного прокурора, который подготовил ордер на арест путина.