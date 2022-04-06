Нідерланди не випустять з країни 14 яхт багатих росіян на тлі полювання на російські активи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Нідерландські митники помістили на п'яти верфях у Нідерландах 14 яхт, які будуються або ремонтуються для багатих росіян, під "додатковий нагляд", повідомив міністр фінансів країни Вопке Хекстра, пише УНН з посиланням на DutchNews.nl.
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До списку входять 12 яхт, які будуються, у тому числі одна довжиною понад 35 метрів, і дві, які проходять технічне обслуговування, сказав Хекстра.
Суднам не дозволять покинути країну через заборону на експорт і санкції, які були накладені на сотні заможних росіян-прихильників президента рф володимира путіна.
Наразі кінцеве право власності на яхти досліджується, сказав Хекстра.
Минулого місяця спеціальний журнал Superyacht Times повідомив, що російські клієнти становлять 9% продажів розкішних яхт і 13% човнів довжиною понад 40 метрів.
Також у Нідерландах розпочато роботу з розслідування права власності на майно. Нідерландський земельний кадастр наразі не визначив жодних осіб із санкційного списку, які мають майно в Нідерландах, і зараз вивчає споруди, сказав Хекстра.
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