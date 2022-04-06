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Нидерланды не выпустят из страны 14 яхт богатых россиян на фоне охоты на российские активы

Киев • УНН

 • 148163 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Нидерландские таможенники поместили на пяти верфях в Нидерландах 14 яхт, которые строятся или ремонтируются для богатых россиян, под "дополнительный надзор", сообщил министр финансов страны Вопке Хекстра, пишет УНН со ссылкой на DutchNews.nl.

Нидерланды не выпустят из страны 14 яхт богатых россиян на фоне охоты на российские активы

Детали

В список входят 12 яхт, которые строятся, в том числе одна длиной более 35 метров, и две, которые проходят техническое обслуживание, сказал Хекстра.

Судам не позволят покинуть страну из-за запрета на экспорт и санкций, которые были наложены на сотни состоятельных россиян-сторонников президента рф владимира путина.

В настоящее время конечное право собственности на яхты исследуется, сказал Хекстра.

В прошлом месяце специальный журнал Superyacht Times сообщил, что российские клиенты составляют 9% продаж роскошных яхт и 13% лодок длиной более 40 метров.

Также в Нидерландах начата работа по расследованию права собственности на имущество. Нидерландский земельный кадастр пока не выявил каких-либо частных лиц из санкционного списка, владеющих недвижимостью в Нидерландах, и в настоящее время изучает объекты собственности.

Ранее

Великобритания задержала в своих водах первую суперъяхту российского бизнесмена.

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