Нидерланды не выпустят из страны 14 яхт богатых россиян на фоне охоты на российские активы

Детали

В список входят 12 яхт, которые строятся, в том числе одна длиной более 35 метров, и две, которые проходят техническое обслуживание, сказал Хекстра.

Судам не позволят покинуть страну из-за запрета на экспорт и санкций, которые были наложены на сотни состоятельных россиян-сторонников президента рф владимира путина.

В настоящее время конечное право собственности на яхты исследуется, сказал Хекстра.

В прошлом месяце специальный журнал Superyacht Times сообщил, что российские клиенты составляют 9% продаж роскошных яхт и 13% лодок длиной более 40 метров.

Также в Нидерландах начата работа по расследованию права собственности на имущество. Нидерландский земельный кадастр пока не выявил каких-либо частных лиц из санкционного списка, владеющих недвижимостью в Нидерландах, и в настоящее время изучает объекты собственности.

Ранее

Великобритания задержала в своих водах первую суперъяхту российского бизнесмена.