Нічний удар "шахедами" по Харкову: голова ОВА повідомив про наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Внаслідок нічного удару російських військ дронами-камікадзе Shahed у Харкові є пошкодження у будівлі, були влучання у склад з подальшою пожежею і в автомобіль. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Минулої ночі ворог завдав удару по місту Харків дронами Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих", - написав він у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, протягом минулої доби загалом ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області:
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- Внаслідок удару по селищу Шевченкове Куп'янського району з РСЗВ "Торнадо" пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років.
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- У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора.
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Доповнення
Військові держави-агресора вночі атакували дронами цивільну інфраструктуру двох районів Харкова.