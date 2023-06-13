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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Ночной удар "шахедами" по Харькову: глава ОВА сообщил о последствиях

Киев • УНН

 • 2020858 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате ночного удара российских войск дронами-камикадзе Shahed в Харькове есть повреждения в здании, были попадания в склад с последующим пожаром и в автомобиль. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Ночной удар "шахедами" по Харькову: глава ОВА сообщил о последствиях

Цитата

"Прошлой ночью враг нанес удар по городу Харьков дронами Shahed. Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, без пострадавших", - написал он в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки в целом враг из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области:

  • В результате удара по поселку Шевченково Купянского района из РСЗО "Торнадо" повреждено не менее 9 жилых домов, газопровод и здание магазина. С ранениями госпитализированы 33-летний мужчина и женщина 44 лет.
  • В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом повреждено здание элеватора.

Дополнение

Военные государства-агрессора ночью атаковали дронами гражданскую инфраструктуру двух районов Харькова.

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