Ночной удар "шахедами" по Харькову: глава ОВА сообщил о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате ночного удара российских войск дронами-камикадзе Shahed в Харькове есть повреждения в здании, были попадания в склад с последующим пожаром и в автомобиль. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Прошлой ночью враг нанес удар по городу Харьков дронами Shahed. Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, без пострадавших", - написал он в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, за прошедшие сутки в целом враг из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области:
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- В результате удара по поселку Шевченково Купянского района из РСЗО "Торнадо" повреждено не менее 9 жилых домов, газопровод и здание магазина. С ранениями госпитализированы 33-летний мужчина и женщина 44 лет.
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- В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом повреждено здание элеватора.
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Дополнение
Военные государства-агрессора ночью атаковали дронами гражданскую инфраструктуру двух районов Харькова.