Ночной удар "шахедами" по Харькову: глава ОВА сообщил о последствиях

Цитата

"Прошлой ночью враг нанес удар по городу Харьков дронами Shahed. Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, без пострадавших", - написал он в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки в целом враг из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области:



В результате удара по поселку Шевченково Купянского района из РСЗО "Торнадо" повреждено не менее 9 жилых домов, газопровод и здание магазина. С ранениями госпитализированы 33-летний мужчина и женщина 44 лет.

Купянского района из РСЗО "Торнадо" повреждено не менее 9 жилых домов, газопровод и здание магазина. С ранениями госпитализированы 33-летний мужчина и женщина 44 лет.

В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом повреждено здание элеватора.

Богодуховского района обстрелом повреждено здание элеватора.

Дополнение

Военные государства-агрессора ночью атаковали дронами гражданскую инфраструктуру двух районов Харькова.