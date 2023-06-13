Нічна атака дронами на Харків: прокуратура показала фото
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Військові держави-агресора вночі атакували дронами цивільну інфраструктуру двох районів Харкова – розпочато кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 13 червня близько 3:10 ворог наніс удари БПЛА по Харкову. У Київському районі пошкоджено комунальне підприємство та приватний житловий будинок. У Салтівському районі зафіксовано влучання у складські приміщення, відбулось займання на площі 600 кв. м.
Слідчо-прокурорські групи зібрали речові докази та зафіксували наслідки збройної агресії рф. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Як повідомив мер Ігор Терехов, окупанти вночі атакували "шахедами" Харків, внаслідок обстрілу є руйнування.