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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Ночная атака дронами на Харьков: прокуратура показала фото

Киев • УНН

 • 1302572 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Военные государства-агрессора ночью атаковали дронами гражданскую инфраструктуру двух районов Харькова – начато уголовное производство, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Ночная атака дронами на Харьков: прокуратура показала фото

Детали

По данным следствия, 13 июня около 3:10 враг нанес удары БПЛА по Харькову. В Киевском районе повреждено коммунальное предприятие и частный жилой дом. В Салтовском районе зафиксировано попадание в складские помещения, произошло возгорание на площади 600 кв. м.

Следственно-прокурорские группы собрали вещественные доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф. Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Как сообщил мэр Игорь Терехов, оккупанты ночью атаковали "шахедами" Харьков, в результате обстрела есть разрушения.

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