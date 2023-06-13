Ночная атака дронами на Харьков: прокуратура показала фото

Детали

По данным следствия, 13 июня около 3:10 враг нанес удары БПЛА по Харькову. В Киевском районе повреждено коммунальное предприятие и частный жилой дом. В Салтовском районе зафиксировано попадание в складские помещения, произошло возгорание на площади 600 кв. м.

Следственно-прокурорские группы собрали вещественные доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф. Начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Как сообщил мэр Игорь Терехов, оккупанты ночью атаковали "шахедами" Харьков, в результате обстрела есть разрушения.