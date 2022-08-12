Нічний ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси вишу

Цитата

"За даними слідства, 12 серпня о 2:52 російська армія завдала ракетний удар по Слобідському району міста Харкова. Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти. Будь-які військові об‘єкти на вказаній території відсутні", - сказано у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

Окупанти вночі випустили 4 ракети по Харкову.