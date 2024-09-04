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Нічні обстріли на Миколаївщині: противник пошкодив будинки та інфраструктуру

Нічні обстріли на Миколаївщині: противник пошкодив будинки та інфраструктуру

Київ • УНН

 • 30506 перегляди

У Миколаївській області зафіксовано кілька обстрілів. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач, постраждалих немає.

У Миколаївській області внаслідок нічних обстрілів пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС України у Миколаївській області, за минулу добу в Миколаївському районі зафіксовано кілька обстрілів.

Вранці 3 вересня о 10:25 акваторія Очаківської громади була під артилерійськими обстрілами. Постраждалих немає.

Увечері того ж дня, о 16:05 та 16:45, ворог застосував дрони типу FPV, а о 20:00 завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок атак у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок, господарську споруду та автомобіль. У селі Солончаки пошкоджено лінію електропередачі, але її вже відновлено. На відкритій території виникло займання сухої трави, яке швидко ліквідували вогнеборці. Постраждалих не зафіксовано.

"Шахеди" виявлено на Херсонщині у напрямку Миколаївщини03.09.24, 02:38 • 23706 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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