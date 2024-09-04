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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночные обстрелы на Николаевщине: противник повредил дома и инфраструктуру

Ночные обстрелы на Николаевщине: противник повредил дома и инфраструктуру

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 05:00  •  22000 просмотра

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В Николаевской области зафиксировано несколько обстрелов. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач, пострадавших нет.

В Николаевской области в результате ночных обстрелов повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, за минувшие сутки в Николаевском районе зафиксировано несколько обстрелов.

Утром 3 сентября в 10:25 акватория Очаковской громады была под артиллерийскими обстрелами. Пострадавших нет.

Вечером того же дня, в 16:05 и 16:45, враг применил дроны типа FPV, а в 20:00 нанес артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В результате атак в селе Дмитровка поврежден жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. В селе Солончаки повреждена линия электропередачи, но она уже восстановлена. На открытой территории возникло возгорание сухой травы, которое быстро ликвидировали пожарные. Пострадавших не зафиксировано.

"Шахеди" виявлено на Херсонщині у напрямку Миколаївщини2 сентября 2024, 23:38 • 22812 просмотров

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