Нічна атака “Шахедів” на Дніпропетровщину: знищено всі цілі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Уночі окупанти спрямували на Дніпропетровську область безпілотники. Повітряне командування "Схід" знищило всі чотири "Шахеди", повідомляє Дніпропетровська ОВА, пише УНН.
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“Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування "Схід" приземлили всі чотири "Шахеди".
Уламки збитих мопедів впали у Синельниківському районі. Там вибиті вікна у 5 приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Люди неушкоджені”, - повідомляє голова ОВА Дніпропетровщини Сергій Лисак.
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Також російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. Було випущено півтора десятка снарядів з "Граду". Минулося без постраждалих. Наслідки атаки з'ясовуються, повідомили в ОВА.
Нагадаємо
Авіація України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.