Ночная атака "Шахедов" на Днепропетровщину: уничтожены все цели
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Ночью оккупанты направили на Днепропетровскую область беспилотники. Воздушное командование "Восток" уничтожило все четыре "Шахеды", сообщает Днепропетровская ОВА, пишет УНН.
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“Отлично сработали наши стражи неба. Военные из воздушного командования "Восток" приземлили все четыре "Шахеды".
Обломки сбитых мопедов упали в Синельниковском районе. Там выбиты окна в 5 частных домах. Изуродованы две хозяйственные постройки и линия электропередач. Люди невредимы”, - сообщает председатель ОВА Днепропетровщины Сергей Лысак.
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Также российская армия обстреляла Марганецкую громаду Никопольского района. Было выпущено полтора десятка снарядов из "Града". Обошлось без пострадавших. Последствия атаки выясняются, сообщили в ОВА.
Напомним
Авиация Украины за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.