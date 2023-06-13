Нічна атака рф на Кривий Ріг: в ОВА показали ліквідацію наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На місці ракетного удару російський військ у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція, уточнюється кількість жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Кривий Ріг. Обласна, районна та міська влада. Правоохоронці, рятувальники, медики, комунальники. З моменту прильоту усі на місці трагедії. Триває пошуково-рятувальна операція. Уточнюється кількість загиблих та постраждалих", - повідомив голова ОВА.
"терористи знову забрали життя мирних мешканців. Серце навпіл", - написав Лисак.
Доповнення
У Кривому Розі армія рф вночі поцілила в житлову п'ятиповерхівку. Ворог атакував крилатими ракетами. Як повідомили в Дніпропетроській ОВА, за попередніми даними, загинули троє мешканців, 25 поранені, з них 19 доправили в лікарню. Під завалами ще є люди. Їх шукають.
Ще є семеро постраждалих в інших районах міста. Там рятувальні роботи тривають.