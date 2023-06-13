Ночная атака рф на Кривой Рог: в ОВА показали ликвидацию последствий

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"Кривой Рог. Областная, районная и городская власть. Правоохранители, спасатели, медики, коммунальщики. С момента прилета все на месте трагедии. Продолжается поисково-спасательная операция. Уточняется количество погибших и пострадавших", - сообщил глава ОВА.

"террористы снова унесли жизни мирных жителей. Сердце пополам", - написал Лысак.

Дополнение

В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку. Враг атаковал крылатыми ракетами. Как сообщили в Днепропетровской ОВА, по предварительным данным, погибли трое жильцов, 25 ранены, из них 19 доставили в больницу. Под завалами еще есть люди, их ищут.

Еще есть семеро пострадавших в других районах города. Там спасательные работы продолжаются.