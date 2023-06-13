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Нічна атака рф на Кривий Ріг: прокуратура повідомляє про чотири жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Внаслідок нічного ракетного удару російських військ по Кривому Рогу, за попередніми даними, четверо людей загинуло та 25 поранені, повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Нічна атака рф на Кривий Ріг: прокуратура повідомляє про чотири жертви

Цитата

"Попередньо, внаслідок обстрілу четверо людей загинуло та 25 отримали множинні поранення", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у ніч на 13 червня 2023 року збройні сили рф здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг.

Триває ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів. "Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі", - сказано у повідомленні.

Під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюється.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Встановлюється точна кількість потерпілих. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

У Кривому Розі армія рф вночі поцілила в житлову п'ятиповерхівку. Ворог атакував крилатими ракетами.

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