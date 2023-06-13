Ночная атака рф на Кривой Рог: прокуратура сообщает о четырех жертвах

Цитата

"Предварительно, в результате обстрела четыре человека погибли и 25 получили множественные ранения", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в ночь на 13 июня 2023 года вооруженные силы рф совершили ракетную атаку на Кривой Рог.

Продолжается ликвидация пожара в многоэтажном доме и разбор завалов. "Существенным разрушениям подверглись многоэтажные и частные дома, частное предприятие, автомобильное предприятие, автомобили", - сказано в сообщении.

При осмотре мест событий обнаружены обломки ракет, тип которых устанавливается.

Спасательно-поисковые работы продолжаются. Устанавливается точное количество пострадавших. Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

В Кривом Роге армия рф ночью попала в жилую пятиэтажку. Враг атаковал крылатыми ракетами.