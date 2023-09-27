Нічна атака окупантів на Херсонщину: загинув один чоловік та ще одного травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Російські окупанти здійснили масовані обстріли Херсонщини, унаслідок чого загинув один чоловік та ще один був травмований. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Вночі окупаційні війська атакували Херсонщину.
У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що також ворог скинув сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.
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