Нічна атака окупантів на Херсонщину: загинув один чоловік та ще одного травмовано

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"Вночі окупаційні війська атакували Херсонщину.

У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що також ворог скинув сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

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Росіяни здійснили масований обстріл Херсона.