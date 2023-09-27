Ночная атака оккупантов на Херсонщину: погиб один человек и еще один травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские оккупанты осуществили массированные обстрелы Херсонщины, в результате чего погиб один человек и еще один был травмирован. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Ночью оккупационные войска атаковали Херсонщину.
В Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец. Еще одному мужчине, 27 лет, медицинскую помощь оказали на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что также враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним
Россияне совершили массированный обстрел Херсона.