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Ночная атака оккупантов на Херсонщину: погиб один человек и еще один травмирован

Киев • УНН

 • 137758 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские оккупанты осуществили массированные обстрелы Херсонщины, в результате чего погиб один человек и еще один был травмирован. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"Ночью оккупационные войска атаковали Херсонщину.

В Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец. Еще одному мужчине, 27 лет, медицинскую помощь оказали на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - говорится  в сообщении.

Детали

Отмечается, что также враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним

Россияне совершили массированный обстрел Херсона.

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