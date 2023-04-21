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Нічна атака дронів: на Вінниччині пожежу загасили, на Полтавщині ліквідація наслідків триває

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Вінниччині ліквідовано пожежу, яка сталася через влучання в об'єкт інфраструктури під час нічної атаки ворога. На Полтавщині ліквідація наслідків обстрілу триває. Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук, якого цитує пресслужба відомства, передає УНН.

Цитата

"Не проста ніч для наших рятувальників Вінниччини та Полтавщини. На ліквідацію нічних обстрілів залучалися більше 150 чоловік особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС. Попередньо, на щастя, без жертв. На Вінниччині пожежу вже ліквідовано. На Полтавщині, станом на ранок ліквідація наслідків обстрілу триває», - повідомив Крук.

Доповнення

Вночі ворог завдав удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Полтавщини.

У Вінницькій області під час атаки ворога дронами було влучання в об'єкт інфраструктури.

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