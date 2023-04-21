Ночная атака дронов: в Винницкой области пожар потушили, в Полтавской - ликвидация последствий продолжается

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"Не простая ночь для наших спасателей Винницкой и Полтавской областей. На ликвидацию ночных обстрелов привлекались более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Предварительно, к счастью, без жертв. В Винницкой области пожар уже ликвидирован. В Полтавской области по состоянию на утро ликвидация последствий обстрела продолжается", - сообщил Крук.

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Ночью враг нанес удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Полтавской области.

В Винницкой области во время атаки врага дронами было попадание в объект инфраструктуры.