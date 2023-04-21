Полтавщина: ворог вдарив безпілотниками по цивільній інфраструктурі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вночі ворог завдав удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Полтавщини. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
Цитата
"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Також Лунін зазначив, що рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає.
Раніше
В Україні вночі була оголошена масштабна повітряна тривога. ЗМІ повідомляли про звуки вибухів в деяких областях.