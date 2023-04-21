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Полтавщина: ворог вдарив безпілотниками по цивільній інфраструктурі

Полтавщина: ворог вдарив безпілотниками по цивільній інфраструктурі

Київ • УНН

 • 1246779 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вночі ворог завдав удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Полтавщини. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Цитата

"Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також Лунін зазначив, що рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає.

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В Україні вночі була оголошена масштабна повітряна тривога. ЗМІ повідомляли про звуки вибухів в деяких областях.

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