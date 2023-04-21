Полтавщина: враг ударил беспилотниками по гражданской инфраструктуре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Ночью враг нанес удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Полтавщины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОГА Дмитрия Лунина.
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"Сегодня враг ударил БпЛА по Полтавскому району. Есть разрушения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Также Лунин отметил, что спасатели работают над тушением пожара. Предварительно пострадавших нет.
Ранее
В Украине ночью была объявлена масштабная воздушная тревога. СМИ сообщали о звуках взрывов в некоторых областях.