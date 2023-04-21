У кількох областях України чутно вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У кількох областях України було чутно вибухи. Про це повідомляють ЗМІ та Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Так, за повідомленнями деяких ЗМІ та Telegram-каналів, у Харківській, Хмельницькій, Київській, а також Вінницькій областях лунали звуки вибухів.
Доповнення
В Україні вночі, 20 квітня було оголошено масштабну повітряну тривогу. Пізніше, у більшості областей був відбій, тривога зберігалася лише в північних регіонах країни. Станом на зараз, тривога знову почала поширюватись й на захід України.
Також, Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що в Київській області працює ППО.