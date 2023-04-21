В нескольких областях Украины слышны взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В нескольких областях Украины были слышны взрывы. Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Так, по сообщениям некоторых СМИ и Telegram-каналов, в Харьковской, Хмельницкой, Киевской, а также Винницкой областях раздавались звуки взрывов.
Дополнение
В Украине ночью, 20 апреля была объявлена масштабная воздушная тревога. Позже, в большинстве областей был отбой, тревога сохранялась лишь в северных регионах страны. По состоянию на сейчас, тревога снова начала распространяться и на запад Украины.
Также, Киевская областная военная администрация сообщала, что в Киевской области работает ПВО.