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В нескольких областях Украины слышны взрывы - СМИ

Киев • УНН

 • 1927632 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В нескольких областях Украины были слышны взрывы. Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Так, по сообщениям некоторых СМИ и Telegram-каналов, в Харьковской, Хмельницкой, Киевской, а также Винницкой областях раздавались звуки взрывов. 

Дополнение

В Украине ночью, 20 апреля была объявлена масштабная воздушная тревога. Позже, в большинстве областей был отбой, тревога сохранялась лишь в северных регионах страны. По состоянию на сейчас, тревога снова начала распространяться и на запад Украины. 

Также, Киевская областная военная администрация сообщала, что в Киевской области работает ПВО.

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