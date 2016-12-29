Незвичайні фіолетові камені виявили на Марсі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Марсохід Curiosity отримав фотографії незвичайних каменів фіолетового кольору на схилах гори Шарп, їх хімічний склад допоможе вченим зрозуміти, як вода зникла з поверхні Марсу. Про це повідомила на сайті НАСА, передає УНН.
Як повідомляють у НАСА, Марс може виглядати червоним, якщо дивитися з Землі, але марсохід Curiosity захопив крупним планом фото гірського ландшафту планети з фіолетовими кольором скель. Такий новий знімок був зроблений біля гори Шарп.
"Відхилення в кольорі порід – це натяк на різноманітність їх складу на нижній горі Шарп. Фіолетовий тон на передньому плані порід був помічений в інших породах, їх виявив прилад Chemical Curiosity. Вітри і роздутий пісок очищають породи в цій частині схилів від грунту і інших наносів, які зазвичай приховують ці камені і скелі від нашого погляду", - йдеться у повідомленні.
Вчені зазначають, що породи цього регіону допоможуть розкрити головну загадку червоної планети - зрозуміти, як вона перетворилася з аналога Землі в те сухе і холодне місце, яким Марс є сьогодні. Як сподіваються вчені, вивчення озерних відкладень, останніх слідів води на Марсі, допоможе зрозуміти, як і куди вона зникла.
Нагадаємо, найхолодніше місце на Марсі показали на фотографії. Знімок Південного полюса “червоної планети” оприлюднили у NASA.