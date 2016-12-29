Необычные фиолетовые камни обнаружили на Марсе

Как сообщают в НАСА, Марс может выглядеть красным, если смотреть с Земли, но марсоход Curiosity захватил крупным планом фото горного ландшафта планеты с фиолетовыми цветом скал. Такой новый снимок был сделан у горы Шарп.

"Отклонение в цвете пород - это намек на разнообразие их состава на нижней горе Шарп. Фиолетовый тон на переднем плане пород был замечен в других породах, их обнаружил прибор Chemical Curiosity. Ветры и раздутый песок очищают породы в этой части склонов от почвы и других наносов, которые обычно скрывают эти камни и скалы от нашего взгляда", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что породы этого региона помогут раскрыть главную загадку красной планеты - понять, как она превратилась из аналога Земли в то сухое и холодное место, которым Марс является сегодня. Как надеются ученые, изучение озерных отложений, последних следов воды на Марсе, поможет понять, как и куда она исчезла.

Напомним, самое холодное место на Марсе показали на фотографии. Снимок Южного полюса "красной планеты" обнародовали в NASA.