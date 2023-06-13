Незаконно збирав персональні дані добровольців сил ТрО: правоохоронцю з Тернопільщини повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Працівник одного з правоохоронних органів Тернопільської області незаконно збирав персональні дані добровольців Сил територіальної оборони ЗС України, які згодом були оприлюднені на одному з пропагандистських ресурсів рф. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили чоловікові про підозру, інформує УНН, посилаючись на сайт ДБР.
Деталі
Під час розслідування витоку інформації ДБР з'ясувало, що правоохоронець незаконно збирав з доступних йому баз даних інформацію про учасників територіальної оборони в Тернопільській області. Зазначається, що він систематизував та зберігав імена тероборонівців, дати їх народження, місце реєстрації та проживання, наявність у власності рухомого та нерухомого майна, вогнепальної зброї та спецзасобів, контактні номери телефонів родичів.
Нерідко фігурант пересилав ці дані іншому працівнику правоохоронного органу незахищеними каналами зв’язку. Таким чином, конфіденційна інформація могла опинитися у ворога, повідомляє ДБР. За даними бюро, згодом ці особисті дані були оприлюднені на одному з російських пропагандистських ресурсів.
Наразі слідство встановлює, навіщо правоохоронець збирав інформацію у такому об’ємі та яким чином персональні дані тероборонівців потрапили до пропагандистів рф.
Працівники ДБР повідомили фігуранту про підозру в незаконному збиранні, зберіганні, використанні та поширенні конфіденційної інформації. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо
Працівники ДБР завершили розслідування щодо керівництва військкомату у Львівській області, яке за хабарі сприяло незаконному переправленню чоловіків через кордон.