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Незаконно собирал персональные данные добровольцев сил ТрО: правоохранителю с Тернопольской области сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 342021 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Работник одного из правоохранительных органов Тернопольской области незаконно собирал персональные данные добровольцев Сил территориальной обороны ВС Украины, которые впоследствии были обнародованы на одном из пропагандистских ресурсов рф. Работники Государственного бюро расследований сообщили мужчине о подозрении, информирует УНН, ссылаясь на сайт ГБР.

Незаконно собирал персональные данные добровольцев сил ТрО: правоохранителю с Тернопольской области сообщили о подозрении

Детали

В ходе расследования утечки информации ГБР выяснило, что правоохранитель незаконно собирал из доступных ему баз данных информацию об участниках территориальной обороны в Тернопольской области. Отмечается, что он систематизировал и хранил имена теробороновцев, даты их рождения, место регистрации и проживания, наличие в собственности движимого и недвижимого имущества, огнестрельного оружия и спецсредств, контактные номера телефонов родственников.

Нередко фигурант пересылал эти данные другому работнику правоохранительного органа по незащищенным каналам связи. Таким образом, конфиденциальная информация могла оказаться у врага, сообщает ГБР. По данным бюро, впоследствии эти личные данные были обнародованы на одном из российских пропагандистских ресурсов.

Сейчас следствие устанавливает, зачем правоохранитель собирал информацию в таком объеме и каким образом персональные данные теробороновцев попали к пропагандистам рф. 

Работники ГБР сообщили фигуранту о подозрении в незаконном сборе, хранении, использовании и распространении конфиденциальной информации. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним

Работники ГБР завершили расследование в отношении руководства военкомата во Львовской области, которое за взятки способствовало незаконной переправке мужчин через границу.

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