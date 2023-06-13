Незаконно собирал персональные данные добровольцев сил ТрО: правоохранителю с Тернопольской области сообщили о подозрении

Детали

В ходе расследования утечки информации ГБР выяснило, что правоохранитель незаконно собирал из доступных ему баз данных информацию об участниках территориальной обороны в Тернопольской области. Отмечается, что он систематизировал и хранил имена теробороновцев, даты их рождения, место регистрации и проживания, наличие в собственности движимого и недвижимого имущества, огнестрельного оружия и спецсредств, контактные номера телефонов родственников.

Нередко фигурант пересылал эти данные другому работнику правоохранительного органа по незащищенным каналам связи. Таким образом, конфиденциальная информация могла оказаться у врага, сообщает ГБР. По данным бюро, впоследствии эти личные данные были обнародованы на одном из российских пропагандистских ресурсов.

Сейчас следствие устанавливает, зачем правоохранитель собирал информацию в таком объеме и каким образом персональные данные теробороновцев попали к пропагандистам рф.

Работники ГБР сообщили фигуранту о подозрении в незаконном сборе, хранении, использовании и распространении конфиденциальной информации. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним

Работники ГБР завершили расследование в отношении руководства военкомата во Львовской области, которое за взятки способствовало незаконной переправке мужчин через границу.