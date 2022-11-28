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Незаконна компенсація за житло: САП оскаржить призупинення вироку екснардепу Сольвару

Незаконна компенсація за житло: САП оскаржить призупинення вироку екснардепу Сольвару

Київ • УНН

 • 1006399 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. САП оскаржить призупинення вироку екснардепу Руслану Сольвару, засудженому до 3 років тюрми у справі щодо незаконного отримання понад 360 тис. грн компенсації за винайм номера у готелі “Київ”. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Цитата

«Прокурор САП подав клопотання до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду про скасування зупинення виконання вироку Апеляційної палати ВАКС від 22.09.2022, яким народного депутата України VIII скликання визнано винуватим у незаконному отриманні 361,5 тис. грн компенсації за житло (ч. 2 ст. 364 КК України) та засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом», - йдеться в повідомленні.

Так, 10 листопада Верховний Суд за клопотанням захисту зупинив виконання вказаного вироку. Рішення мотивовано в першу чергу станом здоров’я особи.

«Проте САП отримала інформацію від Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» про те, що особи з такими діагнозами, які встановлені засудженому, можуть відбувати покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах під диспансерним наглядом медичного персоналу закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України та амбулаторним прийомом призначених ліків. У випадку погіршення стану медична допомога таким особам надається або в стаціонарі ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України, або у територіальному закладі охорони здоров’я», - інформує САП.

В САП зазначають, що це спростовує надану захистом інформацію та є підставою для скасування зупинення виконання вказаного вироку.

Доповнення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок першої інстанції та засудила до 3 років тюрми екснардепа Руслана Сольвара у справі щодо незаконного отримання понад 360 тис. грн компенсації за винайм номеру у готелі “Київ”.

У 2019 році Руслану Сольвару було повідомлено про підозру через незаконне отримання 361,5 тис. гривень компенсації з державного бюджету.

У 2020 році до суду було скеровано обвинувальний акт про обвинувачення народного депутата України VIII скликання Руслана Сольвара в незаконному отриманні понад 360 тис. гривень компенсації за винайм номеру у готелі “Київ”.

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