Незаконная компенсация за жилье: САП обжалует приостановку приговора экс-нардепу Сольвару
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. САП обжалует приостановление приговора экс-нардепу Руслану Сольвару, приговоренному к 3 годам тюрьмы по делу о незаконном получении более 360 тыс. грн компенсации за аренду номера в гостинице “Киев”. Об этом сообщает САП, передает УНН.
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«Прокурор САП подал ходатайство в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда об отмене приостановления приговора Апелляционной палаты ВАКС от 22.09.2022, которым народный депутат Украины VIII созыва признан виновным в незаконном получении 361, 5 тыс. грн. компенсации за жилье (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на 1 год и со штрафом», - говорится в сообщении.
Так, 10 ноября Верховный Суд по ходатайству защиты приостановил исполнение указанного приговора. Решение мотивировано в первую очередь состоянием здоровья лица.
«Однако САП получила информацию от Государственного учреждения «Центр здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» о том, что лица с такими диагнозами, которые установлены осужденному, могут отбывать наказание в учреждениях исполнение наказаний и следственных изоляторах под диспансерным надзором медицинского персонала заведений здравоохранения ЦЗ ГКВД Украины и амбулаторным приемом назначенных лекарств. В случае ухудшения состояния медицинская помощь таким лицам предоставляется либо в стационаре ЗОЗ ЦЗ ГКВД Украины, либо в территориальном учреждении здравоохранения», - информирует САП.
В САП отмечают, что это опровергает предоставленную защитой информацию и является основанием для отмены приостановления исполнения указанного приговора.
Дополнение
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор первой инстанции и приговорила к 3 годам тюрьмы экс-нардепа Руслана Сольвара по делу о незаконном получении более 360 тыс. грн компенсации за аренду номера в отеле “Киев“.
В 2019 году Руслану Сольвару было уведомлено о подозрении из-за незаконного получения 361,5 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.
В 2020 году в суд был направлен обвинительный акт об обвинении народного депутата Украины VIII созыва Руслана Сольвара в незаконном получении более 360 тыс. гривен компенсации по найму номера в отеле “Киев”.